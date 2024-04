Fjord&Bælt: Åben forskningsstation og gratis entre

Fjord&Bælt samt Marinbiologisk forskningsstation ved SDU slår dørene op til en spændende dag, med fokus på fødevare fra havet. Men her tænker vi ikke på fisk og krebsdyr. Nej, her tænker vi særligt på muslinger og tang! For havet byder på masser typer af fødevare, som ikke kun er velsmagende og sunde - de er også gode for havet og naturen, når man dyrker dem korrekt.

Projektet Algaefood lægger vejen forbi, og vi stimler sammen med vores lokale havhave og Havhøst for at vise havets finne-løse lækkerier frem. Og vi skal helt sikkert også smage på sagerne.



Ydermere viser vi forskningen med sæler og marsvin frem. Forskere fra SDU fortæller om havpattedyrforskningen, som foregår hver dag ved Fjord&Bælt.



Sidst, men ikke mindst, åbner Marinbiologisk forskningsstation dørene op, så man igennem dagen kan komme indenfor på en vaskeægte forskningsstation, og høre om den forskning, som springer ud af Kerteminde.