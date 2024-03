Fjord&Bælt's formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande samt forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden.

Hovedattraktionen er vores marsvin, og Fjord&Bælt er et af de ganske få steder i verden, hvor man kan se disse hvaler tæt på. Marsvinene overvåges af forskere fra hele verden, som bl.a. gennemfører projekter omkring dyrenes adfærd. Forskningen indgår som en naturlig del af centrets formidlingstilbud.

I 2006 indgik Fjord&Bælt et samarbejde med Syddansk Universitet om dannelsen af Dansk Forskningscenter for Havpattedyr. Forskningscentrets formål er at blive et eksempel på, hvordan det er muligt at udvikle en moderne og uafhængig forskningsinstitution, med et højt kvalitets- og ambitionsniveau.

Udover marsvinene har Fjord&Bælt spættede sæler, fisk og mange andre dyr, der indgår i formidlingen omkring dyr og deres levevilkår i de danske farvande. Formidlingens fokus er den nære natur, miljøet, naturbevarelse og historien.

Alle gæsternes sanser skal, gennem aktiviteter, få forståelse for og lyst til at passe bedre på naturen samtidigt med, at de får noget med hjem i oplevelses- og vidensbagagen. Fjord&Bælt ønsker at virke som 'natur-oplukkere', der giver adgang til miljø og dyr, som ikke er almindeligt kendte.