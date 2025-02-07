Flair Film er et dansk filmproduktionsselskab med fokus på dokumentarfilm og visuel fortælling. Forskningsformidling er en central del af vores arbejde, og vi har erfaring med at omsætte komplekse videnskabelige, kulturelle og samfundsmæssige emner til engagerende filmiske fortællinger for et bredt publikum. Vi samarbejder tæt med forskere, institutioner og faglige eksperter for at skabe produktioner, der kombinerer høj faglighed med et stærkt visuelt og narrativt udtryk.