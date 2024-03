Leg, lær og lyt dig til viden - 'hands on' Forskermarkedsplads i Kgs. Lyngby

Letbane, lysets energi, stjernernes kraft, havets hemmelige madkammer, DNA og legoklodser er noget af alt det, du kan opleve 'hands on' til et stort forskermarked lørdag den 20.april midt i Kgs. Lyngby på Klampenborgvej ved Lyngby Hovedgade.

Opfinderskolen – Sjov med solenergi

Børn og deres forældre kan udføre sjove eksperimenter med lysets energi og lave spændende forsøg med bl.a. solceller, soldrevne insekter og soldrevne motorer. Byg små både og test dem i den mobile sø med forskellige soldrevne motorer.

DTU Food - Havets hemmelige madkammer

Gå på opdagelse i 'Havets hemmelige madkammer'. Brug din lugtesans til at gætte lugten af mad fra havet og din smagssans til at smage på tang og mikroalger (workshops hver hele time). Se interessant udstilling og bliv klogere på tang og mikroalger og hør mere om forskningen på DTU Food med bl.a. Ditte Baun Hermund, lektor på DTU Fødevareinstituttet.

DTU Food – Mikrobiomet - et puslespil med millioner af brikker

Oplev en live-demonstration af, hvordan man læser bakteriers DNA med små bærbare sekventerings-maskiner. Prøv at samle forskellige bakteriers arvemateriale med LEGO-klodser - og se en maskine, mens den læser DNA og analyserer det til data på en supercomputer. Mød forskerne bag, bl.a. professor DTU Fødevareinstituttet, Patrick Munk.

DTU Fysik – Mærk stjernernes kraft

Hør om de store fremskridt i forskningen i fusionsenergi, der er fremtidens bæredygtige energikilde, hvor solen og stjernernes energiske processer kopieres på jorden. Rør ved et plasma, se hvordan man laver en tændstikflamme til en plasmakugle mikrobølgeovnen.

Mærk på din egen krop, hvad det kræver at producere energi ved at træde i pedalerne og få en pære til at lyse. Mød forskere, bl.a. Alexander Simon Thrysøe fra DTU Fysik, og studerende fra DTU og hør om stjernernes kraft.

Lyngby-Taarbæk Kommune – Letbanen

Inden for et par år kører Letbanen gennem Kgs. Lyngby. Kom og bliv klogere på Letbanebyggeriet, hør om anlægsarbejdet, tankerne bag linjeføringen og tidsplanen. Stil spørgsmål bl.a. til programleder på Letbanen, Mads Theisen, fra Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.



Arrangementet er en del af programmet 'Forskningens Døgn i Kgs. Lyngby'.

Tilmelding og praktisk:

Der er gratis adgang til alle aktiviteterne, og der kræves ikke tilmelding på forhånd – så bare mød op og leg, lær og lyt dig til viden til en spændende dag i forskningens tegn.

Foto: Visit Lyngby