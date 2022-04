Fælles om Fjorden - Odense

Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn stiller i år skarpt på havet og helt konkret Odense Fjord. Kom med, når vi går fælles om fjorden med en eftermiddag i foreningslivets tegn og med fokus på bæredygtig udvikling.

Mandag den 25. april 2022 klokken 15.00 samler vi store som små om fjorden og det rige liv, som den skaber under og over overfladen til Forskningens Døgn. Her kan du opleve forskeres vurdering af de lokale fjordforhold, møde fjordens foreningsliv og sanse fjordens fisk, tang og skaldyr. Vi skal helt tæt på fjordens liv og se på, hvordan vi sammen kan bidrage til en mere bæredygtig fjord.

Alle er velkomne til gå rundt ved de forskellige stande, hvor det lokale foreningsliv omkring fjorden vil tilbyde forskellige aktiviteter, med fjordens bæredygtighed i fokus. Desuden vil sceneprogrammet byde på forskeroplæg og paneldebat om fjordens tilstand og fremtidige handlemuligheder. Dagens event sluttes af med musik på scenen klokken 17:00.

Det Nordatlantiske Hus sætter rammerne for dagens arrangement, som afhængigt af vejret vil foregå delvist udenfor. Vi håber at se jer til en spændende dag i fjordens tegn.

Tilmelding og praktisk

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne, når vi samles omkring musik, debat og foreningsliv ved Det Nordatlantiske Hus ved Odense Fjord den 25. april. Arrangementet er åbent for alle.

Program

15.00: Velkomst ved Mie Damkjær Geertsen

Workshops:

15.00 – 17.30: Kom og deltage i sjove workshops om Odense Fjord

Du kan f.eks. være med til at tage vandprøver i Odense Fjord og analysere, hvor meget Co2 fjorden indeholder

Du kan få et indblik i dykkernes verden og det liv, der er under overfladen

Du kan deltage i en skraldequiz og sammen med en skraldekunsterne forvandle skrald til kunst

Du kan klappe en ørred og lære om den livscyklus

Scene:

15.45: Forsker Mogens Flindt fortæller om livet i Odense Fjord

Kom og hør, hvordan tilstanden er i Odense Fjord, og hvordan du kan bidrage til at øge livet i Odense Fjord

Mogens Flindt er biolog og fra Syddansk Universitet

16.05: Naturformidler Michael Magee fortæller om Odense Science Lab

Odense Science Lab er et samarbejde med forskere fra SDU, som sammen med ungdomsskoleelever undersøger fjorden for havforsuring. Vandprøverne skal bruges til at forstå Danmarks kystnære områders CO2-budget.

Du kan deltage aktivt og være med til at gøre en forskel

Du kan forstå omfanget af CO2-udledningen i Danmark og CO2’s påvirkning af havmiljøet

16.25: Forskere og foreninger fra Odense taler om klimaudfordringerne i Odense Fjord

Samtalen handler om, hvad vi som borgere kan gøre i hverdagen for en mere bæredygtig udvikling, og hvordan vi skaber samarbejde på tværs af borgere, forskere og institutioner.



Deltagere; Michael Magee (naturvidenskabelig formidler), Mogens Flindt (lektor fra SDU og forskningsleder på Biologisk Institut), Karsten Bruun Hansen (postdoc. fra Roskilde Universitet), Willy Danevang fra Odense Å Sammenslutningen og Afaf fra Al-Najat-spejderne

17.00: Det fynske band Caper Clowns spiller

17.30: Tak for i dag

Aktive foreninger på dagen

Frømandsklubben Neptun

Odense Sportsfisker Klub

Odense Sejlklub

Grønt Odense

Odense Yachtklub

Odense Å Sammenslutning

Odense Kajakklub

Al-Najat-spejderne

Dykkerklubben Narhvalen - Odense

FGU Fyn

Ungdomshuset i Odense

Kajakklubben

Skibhusgården Natur- og Friluftscenter



Bag arrangementet

Eventen er arrangeret af Forskningens Døgn i samarbejde med Annika Agger og Karsten Bruun Hansen fra Roskilde Universitet og Afdeling for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune. Odense Kommune har bidraget med faglig videndeling, fysiske lokaler, netværk til foreninger m.v.

Foto: Colourbox