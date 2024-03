Kom til mini-festival for hele familien og få inspiration til klimavenlige vaner

Lav mad på rester, få tips til at upcycle dit tøj og mød forskere, der arbejder på plantebaserede alternativer til kød. Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn sætter fokus på klimavenlige vaner i Næstved Storcenter den 20. april.



Hvordan påvirker vores mad- og tøjforbrug klimaet? Og hvordan kan vi udforske og udfordre vores egne forbrugsvaner?



I år sætter Forskningens Døgn spot på klimavenlige vaner i Næstved Storcenter og inviterer alle til en samtale om, hvordan vi hver især kan blive mere bæredygtige i vores hverdag. Uanset om du er vild med mad, tøj eller forskning, er der helt sikkert en sjov aktivitet for dig!



Formålet med Forskningens Døgn er at skabe møder mellem forskere og den brede befolkning. Du finder os i stueetagen i Næstved Storcenter, hvor et større gangareal bliver omdannet til en mini-festival med boder og en scene. Før du engagerer dig i en af aktiviteterne, så find quiz-skiltet og tag quizzen med dig rundt - der er en præmie på spil.

Aktiviteter

Klimavenlige cookies

Lær at lave retter, hvor du undgår madspil. ”Madkulturen” er en organisation, der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark. De har en masse bud på, hvordan vi undgår madspil. I dagens anledning får du en grundopskrift på cookies, som tillader, at du kan tilføje, hvad end du måtte have af rester i dit skab.

Mød forskere

Mød forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der arbejder på at udvinde planteprotein fra græs, så det ikke kun er køer, men også mennesker, der kan få gavn af græs.



Du kan også møde en forsker fra Københavns Universitet (KU), der har undersøgt, hvilke udfordringer danskerne møder i forsøget på at spise klimavenlig kost, og hvilke strategier de bruger. Helt konkret kan du gå hjem med tips og tricks til at spise mindre kød.

Bæredygtigt tøj

Designeren Lærke Amalie Dramshøj har gjort det til sit speciale at upcycle tøj. Slå dig ned og få tips til, hvordan du får nyt liv i tøj, du ikke bruger længere.

"Bliv klog på klimavenlige vaner"

Arrangementet tager afsæt i undervisningsmaterialet ”Bliv klog på klimavenlige vaner – en hverdag med tøj, mad og elektronik”, som blev udviklet sidste år til landets 5.-6.-klasseelever i forbindelse med Forskningens Døgn.



Men på denne dag inviterer vi hele familien til at blive en smule klogere på, hvad vi selv kan gøre for at hjælpe klimaet i den rigtige retning



Eventen er arrangeret af Forskningens Døgn i samarbejde med Næstved Storcenter, Videnskab.dk og Culture Works.

Program

12.00-12.15: Velkomst ved moderator, vejrvært og klimaformidler Nina Bendixen



12.15-14.30: Workshops om klimavenlige vaner:

Aktivitet 1: Lav klimavenlige cookies med organisationen Madkulturen

Aktivitet 2: Skab bæredygtigt design med designeren Lærke Amalie Dramshøj

Aktivitet 3: Mød forskere og bliv klog på plantebaseret fødevareproduktion og strategier for at spise mindre kød

12.15-12.30: Interview med borgmester Carsten Rasmussen



13.00-13.15: Interview med forskere fra Morten Wendler Jørgensen, ph.d. fra KU, Emmelie Joe Freudenberg Rasmussen, ph.d.-studerende fra DTU, og Mikkel Hansen, postdoc og fra DTU



14.00-14.15: Generationsinterview med en 65+ person



14.15-14.30: Afrunding ved Nina Bendixen



14.30: Tak for i dag!





Illustration: CONCITO