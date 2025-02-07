Når teknologi får vinger

Forestil dig en flyvetur over grønne enge og store søer. Du glider gennem luften uden at bevæge dig som en drage højt i snor. Pludseligt dukker der en vindmølle op, og den rammer dig. Det var ikke meningen.

Kom med i Tycho Brahe Planetariet og oplev at flyve som en fugl og høre noget om, hvad der sker, når teknologien giver os mulighed for at følge med i, hvor en art bliver reduceret og hvordan.

Professor Anders P. Tøttrup fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, indtager den store kuppel med et foredrag om den røde glente – en rovfugl, der i en længere periode var i kraftig tilbagegang i Danmark og store dele af Europa. Han vil fortælle om, hvordan bestanden over tid er blevet genopbygget, og hvordan ny teknologi, særligt brugen af GPS-sendere, har været afgørende for forskningen.

Ved hjælp af GPS-data har forskerne kunnet følge glenternes bevægelser på tværs af landegrænser og dermed fået ny viden om deres levevilkår, trækruter og dødsårsager. Resultaterne har til tider været overraskende og har udfordret tidligere antagelser om, hvorfor fuglene forsvandt. Denne viden dannede grundlag for det paneuropæiske Life EuroKite-projekt, som blev igangsat i 2019 og har spillet en central rolle i at vende udviklingen for arten.

Efter foredraget vises en 360° VR-film i den store kuppel, hvor publikum får en sanselig og nærværende indgang til emnet. Filmen følger spanske naturforvaltere og konservatorer i deres daglige arbejde i felten og giver et unikt indblik i det praktiske bevaringsarbejde – set indefra og i øjenhøjde.

Arrangementet afsluttes med en fælles spørge- og debatdel. Samtalen vil kredse om perspektiverne for den røde glente, andre truede fuglearter og de bredere sammenhænge mellem biodiversitet, forskning og klimaforandringer.

Fotograf: Robert Fox.