Falder æblet langt fra stammen?

Kan man lave nye æblesorter ud af gamle sorter? Kom til foredrag og bliv klogere på den afholdte og alsidige frugt, og ikke mindst hvordan 300 gamle æblesorter har fornyet forskningen og banet vejen for nye varianter.

Foredraget afholdes af lektor Carsten Pedersen og akademisk medarbejder Maren Korsgaard, der begge har forsket i netop æbler. De vil blandt andet komme ind på æblesorters genetik, forædling, egenskaber og slægtskaber.

Efterfølgende vil Trapholt Museum afholde et kort oplæg om deres nye projekt "Æblehaven". Til sidst er der mulighed for at tage på en rundvisning til havens paradisæbletræer med gartnere fra Geografisk Have.

Tilmelding og praktiske informationer

Arrangementet foregår i Geografisk Have, hvor der tages almindelig entré. Arrangementet koster ikke ekstra. Du kan orientere dig om entrépriser via dette link.

Foto: Geografisk Have