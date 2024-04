Skeletterne fortæller

Et fælles vilkår for alle mennesker i alle lande, til alle tider, er, at livet ikke varer evigt. Men knoglerne består som oftest og giver nutidens antropologer et vidnesbyrd om liv, levevilkår, sundhedstilstande og døden.



Få et indblik i antropologens arbejde med gamle skeletter, og hvordan kroppens knogler kan afsløre mange spændende historier om mennesker og de liv, som de har levet, når forsker ved Syddansk Universitet, Sara Næss Elleskov, kigger forbi Kernen.



Der bliver også mulighed for at komme tæt skeletter og forskerens udstyr.

Foredraget holdes af Sara Næss Elleskov, forsker ved Syddansk Universitet, Antropologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut.



Foredraget henvender sig både til voksne og børn fra 12 år.



Gratis entré. Tilmeld dig via billetlink.



Sted: Kulturen i Kernen

Tid: Kl. 17-18



Drikkevarer kan købes i baren i Spiseriet, eller spis en middag inden eller efter foredraget.