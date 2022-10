Kernen er et socialt og kulturelt samlingssted i Kirkebjerg i Brøndbyvester – drevet af et ønske om at skabe et inspirerende fysisk og digitalt hus, som udfolder alt det, vi kan sammen som naboer. Kernen er for kulturentusiasterne, kreativisterne, motionisterne og madfolket. For unge og ældre, store og små. For Brøndbyvester og alle dem, som har lyst til at være med.