Børn, Teater og Medskabelse

Hvad betyder teater og børns aktive medskabelse for det gode børneliv? Mød Pernille Welent Sørensen fra professionshøjskolen Absalon og hør om hendes forskning i børn og teater. Og mød skuespiller Line Østergaard, der vil stå for teaterindslag undervejs.



Pernille Welent Sørensen har forsket i børn, og hvad der sker, når børn aktivt medskaber – blandt andet i mødet med teater og skuespil. Hvad betyder det for det gode børneliv at være aktiv og medskabende? Og hvordan bruges teater og skuespil til at understøtte børns egne fortællinger og egen forståelse?



I løbet af aftenen vil skuespiller Line Østergaard lave underholdende indslag, der er med til at understrege de forskningsmæssig pointer i praksis.



Vi starter aftenen med fællesspisning, så kom og vær med til en fed, sjov, lærerig og hyggelig aften. Spisebilletter kan tilkøbes senest 2 dage før for 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn mellem 5 og 12 år.

Foto: KultØst