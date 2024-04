KultØst

KultØst er en kulturforening baseret på frivillige, lokale kræfter, der arbejder for at skabe kulturbegivenheder i Roskilde Øst - og på længere sigt at etablere et kulturhus for børn, unge og voksne i Trekroner. Vi arbejder med fire indsatsområder: musik, teater, litteratur og viden.

KultØst drives af lokale ildsjæle og blev oprettet ved en stiftende generalforsamling i juni 2020. Indtil videre har vi arrangeret koncerter med etablerede, danske musikere, med upcoming unge musikere, børneteater, sommerbio og litteratursaloner samt bogcafeer.