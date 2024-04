Unge, Musik, Fællesskaber

Hvad betyder musik og fællesskaber for børn og unge? Hvordan betyder det for et godt ungdomsliv?

Mød Mikkel Boysen fra professionshøjskolen Absalon og hør om hans forskning i musikfællesskaber. Og mød de unge fra RIA-kollektivet og hør deres musik.



Mikkel Boysen har forsket i pædagogik, kreativitet, musik, leg, entreprenørskab og kunstbaseret læring.



Han har blandt andet studeret musikfællesskabet RIA-kollektivet, som er startet som et klub-initiativ i Roskilde, og som nu er vokset til også at være en forening drevet af unge.



RIA-kollektivet kommer og giver smagsprøver på deres musik og vil på smukkeste vis illustrere, hvad fællesskaber, musik og kreativ læring kan betyde for et godt ungdomsliv.



Vi starter aftenen med fællesspisning, så kom og vær med til en fed, sjov, lærerig og hyggelig aften. Madbilletter købes senest to dage før eventet, 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn mellem 5 og 12.

Foto: KultØst