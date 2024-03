Kom med ned i koralforskernes laboratorier

Tag med Marinbiologisk Laboratoriums forskere på en unik tur ned i korallaboratoriet, hvor du får et helt særligt indblik i deres arbejde.

Vi starter i den sanselige videoinstallation 'Breathing Coral', skabt i tæt samarbejde mellem koralforskere fra Københavns Universitet og visuel kunstner Maja Friis.

Herfra går vi de 10 minutter til fods til Marinbiologis faciliteter, hvor forskerne vil byde os velkommen ind i deres hverdag. Her vil de dele deres lidenskab og viden om koraller, og du får et unikt indblik i deres daglige arbejde og konkrete forskningsprojekter.

Glæd dig til at blive draget ind i en spændende rejse gennem korallernes verden.

Tilmelding og praktisk:

Eventet er gratis, men kræver tilmelding via Kulturværftet. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Alle rundvisninger er på engelsk. Barnevogne kan ikke medbringes. Børn skal være akkompagneret af en voksen.



Projektet er støttet af Carlsbergfondet og produceret af Visual Science.

Foto: Maja Friis