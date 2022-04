Hasselmusen – en truet dansk gnaver med høj cute-faktor – i forskningens tjeneste

Naturama har gennem mange år monitoreret bestanden af den truede syvsover Hasselmusen. Hasselmusen er i tilbagegang i dens nordlige udbredelse, som udgør landene omkring Østersøen. I Danmark lever hasselmusen ganske få steder og har en af sine kerneområder i den sydfynske natur.



Naturama har i samarbejde med Syddansk Universitet opsat 800 redekasser i Svanninge bjerge ejet af Bikubefonden. I projektet bliver Hasselmusen indfanget, mærket og genfanget. Herved kan bestanden følges tæt med unikke grundforskningsdata, som på sigt indgå i en bæredygtigt forvaltningsplan af de danske skove, der sikrer den fredet syvsover.



Naturama inviterer skoleklasse og borgere til at deltage i projektet med en Hasselmus-workshop på Naturama. I workshoppen vil deltagerne få viden og information og hasselmusprojektet og hjælpe med at bygge nye hasselmuskasser.



Naturamas seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg vil med fagligt og humoristisk oplæg formidle om arbejdet med at opsætte redekasser og hvad de første resultater er. Eleverne vil opleve at man kan gøre noget aktivt for at passe bedre på naturen.



Til oplægget vil eleverne få tegninger og materialer til selv at bygge hasselmus kasser. Kasserne vil herefter kunne indgå i det videre arbejde med hasselmusen.

Foto: Naturama