Fedme og diabetes: Et spørgsmål om livsstil?

Mange tror, at overvægt bare handler om manglende viljestyrke. Men virkeligheden er langt mere kompleks.

Overvægt skyldes ikke kun, hvad vi spiser og hvor meget vi bevæger os. Arv og påvirkninger tidligt i livet – allerede i fosterstadiet – spiller en stor rolle. Både høj og lav fødselsvægt kan øge risikoen for senere overvægt og type 2-diabetes.

Vi ser en global stigning i både overvægt og type 2-diabetes – også blandt yngre. Det øger risikoen for alvorlige sygdomme som hjertekar-sygdom, blindhed og nyresvigt.

Professor Emeritus Jens Høiriis Nielsen fra Københavns Universitet gør os klogere på, hvad der sker i kroppen – og hvad vi kan gøre for at forebygge og behandle problemerne.

