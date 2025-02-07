Skolen for Livet
Skolen for Livet er en grøn friskole i hjertet af Stege på Møn. Her mødes børn, forældre og medarbejdere i et levende fællesskab med fokus på et mindset der bygger på bæredygtighed, nysgerrighed og fællesskab.
Skolen er certificeret Grøn Skole under Friluftsrådets Grønt Flag-program, og naturen spiller en aktiv rolle i undervisningen og skolens hverdag. Ud over den daglige undervisning arrangerer Skolen for Livet foredrag og arrangementer, der understøtter skolens værdier og inspirerer både elever og lokalsamfund til at tænke og handle bæredygtigt – i skolen og i livet.
Kort og godt
Adresse
Kostervej 26
4780 Stege
Region
Sydsjælland, Lolland og Falster
Telefon
31374748