Sund kunst

Der har de seneste år været stigende fokus på forskning i kultur og sundhed. Og forskningen tyder på, at kunst og kultur har et helbredende potentiale både inden for mentale og somatiske sygdomme.



Vi har inviteret forskere og terapeuter inden for området til at mødes for at dele erfaringer og debattere forskningsresultater.

Program

KL. 10.30: Kultur og sundhed. Indledning ved Anita Jensen, postdoc. AAU, om forskningsfeltet Kultur og Sundhed. Anita Jensen har bl.a. været forskningsleder på det første Kultur på Recept projekt i Danmark – et samarbejde mellem AAU og Aalborg Kommune.

Kl. 10.45: Hospitalskunst og Dans for Parkinson. Stine Maria Louring Nielsen, tidligere ph.d.-stud. ved AAU, mødes med balletmester ved Tivolis Balletskole Peter Bo Bendixen. Stine Maria Louring Nielsen fortæller om forskningsprojektet »Kunstens potentiale i Sundhedsvæsnet – en undersøgelse af om æstetisk kunst i hospitalernes rum har en helende effekt«. Peter Bo Bendixen fortæller om Tivoli Balletskoles program Dans for Parkinson.

Kl. 12.00: Pause

Kl. 12.20: Musikterapi og fælleslæsning. Musikterapeut og seniorforsker Torben Moe, Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland, mødes med postdoc. AUU Mette Steenberg. Torben Moe har bl.a. forsket i brugen af musik i traumebehandlingen af flygtninge. Mette Steenberg er formand for Læseforeningen og en af pionerende i Danmark inden for guidet fælleslæsning – et tilbud til stressramte og psykisk sårbare.



Indimellem vil der være musikalske indslag med sanger og musiker Anna Scharling, som har deltaget i et forskningsprojekt om effekten af musik i behandlingen af kræftpatienter.



Samtalerne modereres af journalist Barbara Læssøe Stephensen, Sophienholm Kunsthal.

Tilmelding og praktisk info

Arrangementet bliver livestreamet på Facebook fra Sophienholm Kunsthal.