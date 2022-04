Hvordan lyder marsvin? Og hvordan fanger muslinger og gopler deres mad?

Gennem 25 år har Marinbiologisk Forskningscenter og Fjord&Bælt formidlet forskning om havet for centerets gæster. 23. april holder vi åbent hus, hvor vi igen viser noget af vores forskning frem til eventet '25 års forskningsformidling – hvad har vi lært, og hvor skal vi hen herfra?'.

Vi fremviser aktuel forskning ved flere lokaliteter rundtomkring centeret, både indendørs og udendørs. Vi viser, hvordan vi dyrket gopler og måler på, hvor meget de spiser. Vi viser, hvordan vi kan måle, hvordan en sæl hører, og hvordan et marsvin lyder.

Vi forklarer også, hvorfor denne slags forsøg er vigtige for vores arbejde med at bevare det danske havmiljø. Vi lægger vægt på, hvordan metoderne har udviklet sig gennem årtierne.

For eksempel, for 25 år siden kom den primære viden om marsvin fra de dyr, der strander eller dør i fiskegarn. I dag bruger vi blandt andet små computere, som fæstes på dyrene, og avancerede data loggere, som lægges ud i havet, til at studere deres adfærd.

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.

Program

Fjord&Bælt

10-16: Fri adgang til Fjord&Bælts udstillinger og Marinbiologisk Forskningscenters faciliteter.

Hele dagen vil man på udendørsskærme kunne se et lysbilledshow med danske forskere og deres arbejde gennem tiden både i Kerteminde og rundtom i verden. På skærmen i skoletjenesten på Fjord&Bælt vil man hele dagen kunne se et lysbilledshow om Fjord&Bælts tilblivelse.

Hele dagen vil der også være mulighed for at smage på tangchips og muslingesuppe fra De Maritime Haver, og for at lære mere om Bølgemarken.

11-11.30: Præsentation og fodring af sæler og marsvin

12-13: Fejring af 25 år med Fjord&Bælt

Mød dem, som har været med fra starten og gennem tiden, og få kage og champagne for at fejre de første 25 år. Du kan også være med on-line: https://syddanskuni.zoom.us/j/61791651083

13-14: Gopler og mindfulness v/ Jamileh Javid Pour, lektor ved Marinbiologisk Forskningscenter

Lær om goplernes betydning for havmiljøet. Kan gopler og andre havdyr for eksempel bruges som biologiske filtre? Ny viden tyder også på at gopler kan være med til at give mental ro i en ellers travl hverdag.

Kom også med ned i tunnelen under Fjord&Bælt og mærk fem minutters ro ved at se på goplernes bevægelser.



Marinbiologisk Forskningscenter kl. 10-14:

Lydlab: Marsvineforskning gennem tiden

Mød forskere og lær, hvordan udstyr til optagelser af marsvin har udviklet sig gennem tiden, og hvordan det har ændret vores muligheder for at se, hvad dyrene foretager sig i det fri. Lyt 'live' til marsvinenes lyde.

Jellylab: Naturens biofiltre

Mød forskere og lær mere om, hvordan gopler dannes fra polypper, hvordan de kan dyrkes i tanke, hvordan gopler blandt andet filtrerer plastikpartikler, og deres betydning for, hvordan Kertinge Nor har det.

Sællab: Trænere står parat på parkeringspladsen og fortæller om arbejdet med sælerne og lomvierne.



