SDU Sønderborg åbner dørene til vores forskning

Kan du bygge kunstigt edderkoppesilke? Er du bedre end en maskine? Hvordan ser din løsning på klimaproblemer ud? Er du god til at tale til en stor forsamling?

Vil du gerne finde svaret på disse spændende spørgsmål, så kom til en dag i forskningens tegn hos SDU i Sønderborg.

Her kan du deltage i en række forskellige workshops, hvor en del er for skolebørn og deres forældre - bl.a. hvordan man 3D-printe kunstig edderkoppesilke ved hjælp af Lego-klodser.

Er du stor teenager eller voksen, så kan du også deltage i vores workshop om sociale medier og cybersikkerhed, hvor du bl.a. kan blive klogere på hacking.

De fleste aktiviteter foregår på et letforståeligt engelsk, men nogle foregår også på dansk.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage. Vær opmærksom på, at workshoppen 'Social Media and Cybersecurity' kræver tilmelding. Du tilmelder dig på SDU Sønderborgs hjemmeside.

Her finder du også det fulde program og flere oplysninger.

Foto: SDU