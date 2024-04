Kvantekryptering, laserlys og videnskabsbiograf: Kom til åbent hus i Videnskabernes Selskab

Kom med, når Videnskabernes Selskab slår dørene op til det historiske hus på H.C. Andersens Boulevard. Her kan du lytte til fortællinger fra et af Danmarks knudepunkter i både dansk og international videnskabshistorie gennem flere århundreder, besøge vores biograf og opleve forskningen helt tæt på gennem optikkens og kvantekrypteringens inspirerende verden.

Videnskabernes Selskab byder på en dag fuld af nye, spændende aktiviteter. I løbet af dagen kan du deltage i følgende:

Rundvisning:

Medlem af Videnskabernes Selskab og tidligere redaktør for Selskabet Marita Akhøj Nielsen står klar med sin ekspertviden i husets historie, der omfatter alt fra gamle skattekister til P.S. Krøyers største portræt på bestilling – nogensinde.

Oplev forskningen:

Videnskabernes Selskab har inviteret et af medlemmerne, professor Leif Katsuo Oxenløwe, samt Center for Silicon Photonics for Optical Communications og NanoPhoton til at indtage de historiske lokaler med deres forskning, så deltagerne kan komme helt tæt på og se videnskaben i aktion. Du kan blandt andet blive klogere på, hvordan laserstråler kan transportere musik rundt og prøve kræfter med kvantekryptering.

Videnskabelig Biograf:

I 2022 havde borgerne for første gang mulighed for at se Videnskabernes Selskabs serie 'På Skuldrene af Bohr' på DR. Kom ind og se serien og andre videnskabelige produktioner som 'På Skuldrende af Ørsted' samt film om tværvidenskabelig behandling af dagligdagsemner som for eksempel forelskelse, sult og smagssans, sorg og endda smartphones. Og tilmed i lokalerne, hvor Niels Bohr som tidligere præsident i Videnskabernes Selskab havde sin daglige gang.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage. Rundvisningen kræver tilmelding. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter samt tilmelde dig på Selskabets hjemmeside.

