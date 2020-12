COVID-19-vejledning til arrangører under Forskningens Døgn 2021

Alle arrangementer under Forskningens Døgn skal overholde de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen angiver. Derfor er det vigtigt løbende at følge med i informationer fra styrelsen. Rådene her tager afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger per september 2020.

Anbefalinger og gode råd

Som arrangør kan I, allerede når I annoncerer arrangementet på sociale medier m.v., med fordel gøre tydeligt opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle opfordring om ikke at deltage ved sygdom eller symptomer. Gerne på flere sprog. Husk også jeres frivillige, oplægsholdere osv.: Sørg også her for afstand, at rengøre udstyr som mikrofoner osv., at folk ikke deler vandflasker, udstyr osv.

Følg COVID-19-situationen og Sundhedsstyrelsens retningslinjer på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens råd om større offentlige forsamlinger

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan I også downloade plakater osv. om COVID-19.

2. september 2020