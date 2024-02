Antifeminisme - en ny modbevægelse?

Antifeminisme er notorisk svært at indfange og definere.

I Danmark ser vi f.eks. en voksende manderettighedsaktivisme, der ofte er meget kritisk over for, hvad der opfattes som en feministisk dominans over samfundet, mens vi på globalt plan ser den såkaldte 'anti-gender'-bevægelse vinde frem. ’Anti-gender’-bevægelsen er mere organiseret og er drevet frem af især religiøse kræfter, som Vatikanet, ud fra en samlet fortælling om, at feminister og LGBT+ bevægelser udgør en trussel mod en traditionel orden for køn og seksualitet.

I dette foredrag vil vi dykke ned i, hvad antifeminisme kan siges at være i dag, og hvad det udtrykker.

Formålet er at blive klogere på, hvad det er for en politisk polarisering, vi ser i disse år inden for ligestillingsdebatter og ligestillingspolitik, og hvad det betyder for konkrete spørgsmål om f.eks. ligeløn, seksuel chikane og familieret.

