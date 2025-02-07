Årvågne organisationer i en uforudsigelig og foranderlig verden

Kunstig intelligens, klimaforandringer, pandemier og en ny geopolitisk virkelighed, hvor magt i stigende grad erstatter aftaler, skaber udfordringer for de fleste organisationer. Det er vanskeligt at forudsige, hvilke udfordringer der opstår næste gang, og hvordan de konkret vil påvirke organisationen.

De organisationer, der er lidt mere oppe på tæerne med hensyn til at opfange og håndtere nye og ukendte situationer, vil klare sig bedre end dem, der anlægger en mere afventende strategi.

Foredraget handler om, hvordan vi kan klæde organisationer på til at opdage og håndtere nye og ukendte udfordringer. Jeg tager udgangspunkt i nyere organisationsteori om opdagelsesorienteret meningsskabelse og opmærksomhedstriangulering, og introducerer begrebet "Årvågne Organisationer".

(Foto: Shutterstock)