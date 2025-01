Bakterier - Små men altafgørende for det liv vi lever

Bakterier er små og typisk ikke noget man lægger mærke til i hverdagen, før man bliver syg eller ens mad bliver dårlig. Men selvom vi ikke kan se bakterier, er de på mange måder altafgørende for det liv vi lever.



Dette foredrag vil anskueliggøre betydningen af bakterier gennem en præsentation, hvor eleverne aktivt involveres gennem spørgsmål.



Formålet er, at eleverne efterfølgende har en forståelse for, hvilken betydning bakterier og andre mikroorganismer har for vores hverdag, og hvordan man kan udnytte disse egenskaber til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Foredraget er velegnet til personer på begynderniveau eller med basal viden om bakterier.



