Bioaktive stoffer i kosten – har de en sundhedsmæssig positiv cocktail effekt?

Plantebaseret kost indeholder et hav af forskellige stoffer, der er aktive i vores krop.



Kender du indoler og isothiocyanater fra kålgrøntsager, eller resveratrol fra rødvin og peanuts, curumin fra gurkemeje, eller dialylsulfider fra hvidløg?



Det er svært at dokumentere, at livsstilsygdomme kan forebygges ved at vælge en særlig kost. Men hvad sker der, når vi undersøger effekten af flere plantestoffer samtidigt, som en cocktail? Og hvad bliver den samlede effekt?



Vi har på Roskilde Universitet arbejdet med dette spørgsmål i flere år og har fundet, at stofferne samlet giver en større effekt end når de er alene. Men der er langt fra altid tale om synergi (= effekten er større end summen). Foredraget vil også vise, hvordan blandinger af bioaktive stoffer i kosten kan påvirke helbredet.



(Foto: Shutterstock)