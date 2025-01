Biobaserede byggematerialer er det nye sort

Skal planeten reddes, skal vi forandre vores byggeskikke radikalt. Vi skal bygge mindre nybyg og renovere mere. Vi skal bruge meget mindre stål og beton, og mange flere biobaserede materialer.



Der hersker dog delte meninger om biobaserede byggematerialer. Nogle mener, at de er bedre end de traditionelle til at holde en stabil luftfugtighed i indeklimaet, mens andre mener, at de er mere sårbare over for fugt og vand. Og så er der forskerne, der siger ”Lad det komme an på en prøve!”



Forskere på BUILD, Aalborg Universitet har stresstestet de mest almindelige biobaserede materialer: Hvor hurtigt tørrer de ud efter en stormflod, hvor meget fugt kan de opsuge fra indeklimaet, og hvor hurtigt mugner de, når de er udsat for en vandskade.



Hør mere om skimmelsvampe og byggematerialer, og om der er forskel på traditionelle og alternative materialer.



(Foto: Shutterstock)