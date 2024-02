ChatGPT gør os ikke klogere – læringen gør!

Er du underviser på et universitet eller på en professionshøjskole eller lærer på et gymnasie? Oplever du nogensinde bekymringer om, hvorvidt dine studerende eller elever faktisk bliver klogere, når de benytter sig af generativ kunstig intelligens, for eksempel til opgaveskrivning?

Aldrig før har det været så let at indsamle tanker, få svar på spørgsmål eller lave udkast til en opgaves disposition. Men hvordan kan brugen af ChatGPT fremme læringen, i stedet for kun hurtigt at levere svar til spørgsmål?

I foredraget uddybes, hvordan generativ kunstig intelligens kan anvendes til at fremme relevant og dybdegående læring. Samtidig diskuteres redskaber og strategier, som du kan benytte dig af for at optimere denne teknologis bidrag til dine studerendes dybere forståelse af et emne.