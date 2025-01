Digital transformation og AI - Udfordringer og muligheder

Vi vil se på udfordringer og muligheder med ny teknologi som fx AI.



Den digitale transformation giver store ledelsesudfordringer-

I 2019 var der en samlet investering på U$ 1.300 mia. i digitale transformationsinitiativer. Alligevel viser forskning, at op mod 70 % af disse ikke opnår deres mål. Det svarer til over U$ 900 mia!

Et af forhindringerne for at opnå målene er ledelsens manglende digitale transformationsevne.



Forskning viser, at it-projekter har langt større omkostningsrisiko end tidligere antaget. En udfordring er organisationens undervurdering af sandsynligheden for store overskridelser af omkostningerne.



Dette gør det risikabelt at udvikle it-projekter! Hvis den reelle risiko havde været kendt, havde de måske ikke været startet. Dette understreger vigtigheden af høj kvalitet planlægning og risikostyring, når du går i gang med IT-projekter.



(Foto: Shutterstock)