Hvad betyder tarmbakterier for vægttab og spiseforstyrrelser som anoreksi?

Hør om tarmbakteriernes rolle og samspil med os og vores hjerner beskrevet ud fra en biologs synspunkt.

Nye forskningsresultater peger på, at spiseforstyrrelser såsom anoreksi eller fedme måske opstår og fastholdes på grund af tarmbakterierne i samspil i tarmen.



Foredraget vil belyse nogle biologiske processer i tarmens økosystem og komme ind på nuværende forskning på området med fokus på potentialet for at hjælpe anoreksipatienter.

Foto: Shutterstock