Et oppløjet kranie på marken

I sommeren 1914 lod en mand sig glide ned i hulrummet i toppen af en gravhøj. Han fortsatte ned i det mørke kammer, der ikke havde set lys i 5000 år. Hernede lå tæt stablede dynger af kranier og knogler.



Jættestuerne udgør kulminationen på bondestenalderens mange gravritualer. De store monumenter blev på kun 100 år, i tiden omkring 3200 f. kr., opført i tusindvis over hele landet. De store stenhuse var ikke kun skabt til at begrave de døde – det var et sted hvor de levendes verden mødte det overjordiske.



I de seneste tre år er en af Sjællands største jættestuer blevet udgravet ved Skælskør. Jættestuen var kendt fra beskrivelser i 1800-tallet, men det var først da en mand i 2021 fandt et kranie på marken, at det stod klart, at meget stadig var bevaret under muldlaget. Igennem de nye resultater, undersøger vi stenalderfolkets ritualer og gravskikke.



(Foto: Museum Vestsjælland)