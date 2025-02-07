Etik i dyreforsøg og forskning

Etik i dyreforsøg og forskning

Er en skrigende kat det samme som en ringende klokke – en lyd, ikke et tegn på smerte? Sådan var synet på dyr engang. I dag gør vi alt for, at dyr i forskning ikke lider unødigt - men det har været en lang rejse.

Er et katteskrig en ubetydelig lyd, eller et tegn på smerte? Kan alle dyr føle smerte? Og i så fald, hvornår må man så bruge dyr til forskning?

Dyreforsøg har lært os enormt meget om verden omkring os, og om os selv. Men forsøg på dyr foregik engang uden tanke for dyrene selv. Synet på brug af dyr til forskning har heldigvis ændret sig meget gennem tiden. I dag sikrer regler og uddannelse baseret på dyreetiske grunde, at danske dyreforsøg bliver udført, uden dyr skal lide unødvendigt.  Men hvorfor bruger vi dyr, og hvordan sikrer vi os at dyrene lider mindst muligt undervejs? Er det altid etisk okay at forske med dyr?

I dette foredrag dykker vi ned i historien om dyreetik, fra Aristoteles' mekaniske dyr til dyrelovens start, og hvordan vi i Danmark i dag bruger dyr i forskning med de gode - og knap så gode - overvejelser, krydret med eksempler fra stråleterapien.

(Foto: Shutterstock)

Kort og godt

Kan bookes i

Syd- og Sønderjylland
Midt- og Vestjylland
Nordjylland
Fyn

Teknisk udstyr

Projektor/skærm med HDMI eller USB-C tilkobling

Emne

Kultur og Samfund
Naturvidenskab

Målgruppe

Unge (inkl. ungdomsuddannelser)
7.-10. klassetrin
Voksne

Varighed

30 min til 1 time efter behov

Forsker

Line Kristensen

Ansættelsessted

Dansk Center for Partikelterapi

Titel

PhD Strålebiologi

