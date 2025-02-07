Etik i dyreforsøg og forskning

Er et katteskrig en ubetydelig lyd, eller et tegn på smerte? Kan alle dyr føle smerte? Og i så fald, hvornår må man så bruge dyr til forskning?



Dyreforsøg har lært os enormt meget om verden omkring os, og om os selv. Men forsøg på dyr foregik engang uden tanke for dyrene selv. Synet på brug af dyr til forskning har heldigvis ændret sig meget gennem tiden. I dag sikrer regler og uddannelse baseret på dyreetiske grunde, at danske dyreforsøg bliver udført, uden dyr skal lide unødvendigt. Men hvorfor bruger vi dyr, og hvordan sikrer vi os at dyrene lider mindst muligt undervejs? Er det altid etisk okay at forske med dyr?



I dette foredrag dykker vi ned i historien om dyreetik, fra Aristoteles' mekaniske dyr til dyrelovens start, og hvordan vi i Danmark i dag bruger dyr i forskning med de gode - og knap så gode - overvejelser, krydret med eksempler fra stråleterapien.

