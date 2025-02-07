Fagterapi - virus som medicin

I foredraget tager jeg publikum med ind i den fascinerende verden af bakteriofager - virus, der målrettet angriber bakterier. Jeg viser, hvordan denne mere end 100 år gamle idé fik nyt liv, da antibiotikaresistens begyndte at stige, og hvorfor fagterapi nu ses som et af de mest lovende redskaber i moderne medicin.

Undervejs forklarer jeg, hvordan fagterapi virker i praksis. Du får også et indblik i, hvad der gør virus så effektive, og hvordan ny forskning fra mit laboratorium ændrer vores forståelse af kampen mellem bakterier og deres virus.

(Foto: Nina Molin Høyland-Kroghsbo)