Fra barn-centreret leg til barnet som centralitet: Hvad kan man lære?

Dette foredrag bygger på et ph.d.-studie af de mulige relationelle påvirkninger, der omgiver et barns meningsskabende interaktion og opnåede kreative udtryk. For børnehave-børn kan faktisk fremme ny viden til designforskning og -praksis.

Forskningen italesætter tit vigtigheden af at styrke børn med forskellige evner, herunder deltagere med særlige rettigheder. Men der mangler stadig studier, der beskæftiger sig med, hvad et barns stemme kan indebære, og hvordan voksne kan forstå børns mangfoldige repræsentationer af ’sprog’. Foredraget præsenterer et bud på, hvordan førskolebørns frihed, krops-sanseoplevelser og betydningen af intuitiv børneleg kan blive omfavnet og værnet – uden voksne, der afbryder. Dette projekt gør intuitiv børneleg tilgængelig til gavn for forskning, undervisning og designpraksis såvel som forældre, der ønsker sig en redskabskasse til at opdage, hvad ethvert barn har af (kreative) ressourcer. Samtidigt præsenteres der et design-metodisk perspektiv og mindset, IN-ZONE-OUT, der imødekommer og respekterer et barns særlige sensitivitet, så alle børn – uanset baggrund- har mulighed at opleve design thinking og intuitiv leg på samme tid. (Foto: Antonia C. Södergren)