Hverdagsvalg, der kan styrke (eller svække) fertiliteten

Mange bliver overraskede, når graviditet ikke sker så let, som man havde regnet med. Men hvad betyder egentlig noget for evnen til at blive gravid?

I dette foredrag får du forskningsbaseret viden om de faktorer, der spiller en rolle for fertiliteten. Du lærer, hvordan man bedst finder tidspunktet for sin ægløsning, og hvilke metoder der faktisk virker. Vi taler også om kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet – og hvordan helt almindelige hverdagsvaner kan påvirke chancen for graviditet.

Foredraget henvender sig til alle med interesse for fertilitet og reproduktiv sundhed – uanset om du selv forsøger at blive gravid, eller blot nysgerrig på, hvad forskningen fortæller os i dag. Du går derfra med ny viden og konkrete redskaber til at forstå kroppens signaler og de faktorer, der påvirker fertiliteten i praksis.



(Foto: Emma Skovgaard Pedersen // Canva)