Knuder og kvantemekanik. Og drømmen om en computer

Foredraget handler om sammenhængen mellem knuder og systemer af kvantemekaniske partikler ved 0 grader. Og om hvordan idéen bag topologiske kvanteeffekter har tiltrukket milliarder til dem, der forsøger at bygge en kvantecomputer.

Fysiske systemer opbygget af mange partikler – altså materien, som vi kender – er svære at beskrive ud fra de mikroskopiske fysiske love. Ved ekstremt lave temperaturer opstår mærkværdige effekter som resultat af kvantemekanisk sammenfiltring (entanglement). Det teoretiske studie af disse effekter viser en dybereliggende sammenhæng med topologi, en matematisk teori om former.

Hvis disse effekter kan kontrolleres tilstrækkeligt, har de potentiale til at understøtte designet af en topologisk kvantecomputer. Foredraget udforsker derfor både de kvantemekaniske fænomener og den matematiske baggrund, der gør det muligt at forstå og udnytte dem i arbejdet med fremtidens kvantecomputere.

