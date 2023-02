Kontekstforståelse - når hverdagen åbner sig

Hverdagens rammer skabes af mennesker gennem en bygningskunstnerisk eller landskabskunstnerisk praksis. Kan en mere kvalitativ og nuanceret tilgang være med til at skabe nye oplevelsesrige rum og give plads til kompleksitet?Foredraget et en del af en kunstnerisk udviklingsvirksomheds- og undervisningspraksis på Det Kgl. Akademi samt det faglige virke via min tegnestue Atelier for Byers Rum. Foredraget er dermed trebenet med afsæt i undervisning, forskning (KUV) og praksis.

I hverdagen træder verden frem for os på forskellige måder. Gennem en nuanceret tilgang til konteksten, kan sanseindtryk og forståelsen af vores omgivelser afdække nye lag, opmærksomheder, sammensathed og tæthed i velkendte rum. Reflektion over konteksten er knyttet til personlige iagttagelser, tid og rum. Særligt i hverdagen bliver det komplekse ofte forstyrret af rutiner og vaner – stedsansen sløres og hjemmeblindheden (det vi ikke ser) sætter ind. Har vi fået skabt en kultur der i det daglige måske ikke store udsving men består af hverdagens gøremål, arbejdsliv og gentagelser i smallere og smallere rammer, der for effektivitetens skyld skal være så friktionsløse som muligt? Herudover smøres et lag af mediebåret underholdning og ressourcemæssig omkostningstung længsel efter noget andet, mens vores byer og landskaber bliver enklere og enklere. Foredraget er del af en kunstnerisk udviklingsvirksomheds- og undervisningspraksis på Det Kgl. Akademi samt et fagligt virke indenfor arkitektfaget med fokus på byudvikling.