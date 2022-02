Lyd i det digitale arbejde

Hvordan "lyder" det digitale arbejde? Mange af os lever et arbejdsliv hvor digitale maskiner er overalt. Ud over computeren på skrivebordet er den digitale teknologi konstant tilstede i vores lommer, på vores håndled, og et utal af andre steder på arbejdspladsen. Selvom det moderne kontor ofte forekommer tyst, er lyden fra disse maskiner et insisterende bagtæppe for vores arbejde. Hvad betyder digital lyd for vidensarbejdet, hvordan håndterer vi vores digitale maskiner og deres lydlige aura, og hvordan kan vi komme nærmere en forståelse af det digitale arbejdes lyd som den former vores arbejds- og hverdagliv?

Lyd er ofte en glemt element i vores hverdag. Vi kan bruge mange ressourcer på at vælge det helt rigtige billede til væggen eller den helt rigtige kontorstol eller standerlampen der giver det helt rigtige lys, men lyden på en arbejdsplads er ofte overladt til tilfældighederne. Ganske rigtigt er der en spirende opmærksomhed på akustisk regulering af både offentlige- og private rum, og på arbejdspladsens fælleskontorer er der fokus på støjkilder, akustisk afskærmning og regulering. Men den udbredte digitalisering af arbejdet har bragt et væld af nye lyde med sig: lyde der både følger os som individder (i kraft af vores “devices”) men som også “siver” ud i arbejdets fællesarealer og blander sig i vores arbejde og sociale interaktioner. I dette foredrag trækker jeg blandt andet på affekt- og atmosfæreteorier der forsøger at indfange og beskrive hvordan lyden i moderne kontorlandskaber og i en lang række andre kontekster, “modulerer” følelsen af arbejdet ved blandt andet at “skubbe” til subtile adfærdsmønstre og kropsligt forankrede fornemmelser. En fornyet opmærksomhed på lyd der ikke kun skal forståes som støj men også som en del af en meningsfuld og koordinerende “stemning” kan give anledning til bedre forståelser af arbejdet som en multi-sensorisk praksis, og hjælpe os med at designe mere hensigtsmæssige interaktioner mellem mennesker, deres kontekst og de allestedsnærværende digitale teknologier.