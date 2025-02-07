Når verden mister orienteringen – sårbar afhængighed og sabotage af GPS-signaler

GPS guider os trygt gennem hverdagen – men den samme åbenhed, der gør systemet frit tilgængeligt, gør det også sårbart. Faktisk er det overraskende let at forstyrre navigationssignalerne. Spørgsmålet er: Hvad gør vi, når GPS’en svigter?

GPS er en teknologi, vi tager for givet. Den hjælper med at finde vej i bilen, holder styr på vores løbeture og sikrer, at fly og skibe kommer sikkert frem. Men GPS bruges også til andet end navigation – systemet spiller en afgørende rolle i finansielle systemer, energiforsyning og meget andet, hvor præcis tid er vigtigt. Men hvad sker der, hvis nogen forstyrrer eller manipulerer GPS-signalet, som vi ser i forbindelse med krigen i Ukraine? Og hvad er jamming og spoofing for noget?

I dette oplæg ser vi nærmere på, hvordan GPS fungerer, i grove træk, og hvorfor systemet er så udsat. Jeg vil forklare, hvordan jamming kan blokere GPS-signalet, så det ikke kan bruges, og hvordan spoofing foregår, så en GPS-enhed tror, den befinder sig et andet sted, end den gør i virkeligheden. Begge dele kan skabe store problemer – både for privatpersoner, virksomheder og samfundet som helhed.

(Foto: Shutterstock)

