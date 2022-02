Omlægning til brug af videokonsultationer i psykiatrien under COVID-19

Samtaler via video kan øge adgangen til sundhedsydelser ved at nedbryde barrierer såsom sociale restriktioner forårsaget af COVID-19-pandemien, lang afstand til sundhedsprofessionelle, transportomkostninger, lange ventetider med mere. I psykiatrien foregår består ambulante konsultationer som samtaler med patienter hvorfor det er muligt at ændre disse videokonference konsultationer.

Behandling via videokonference kan yderligere afhjælpe psykiatriske patienters bekymring for stigmatisering, da det er muligt at modtage behandling uden at forlade hjemmet.