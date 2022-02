På jagt med keglesneglen – historien om tropiske snegle der fanger lynhurtige fisk

Keglesneglene er en gruppe af giftige havsnegle, der har kegleformede sneglehuse og helt særlige jagtstrategier. Disse fascinerende skabninger findes i tropiske farvande og lever af at spise fisk, orme eller sågar andre snegle. For at kunne fange deres bytte, har de udviklet et arsenal af giftstoffer, som er målrettet netop dét dyr, som de vil fange.

I vores forskningsgruppe undersøger vi disse giftstoffer for at finde ud af, hvordan de virker, og om de kan bruges til udvikling af medicin. I foredraget vil jeg komme ind på den grundlæggende biologi bag vores forskning og inddrage eleverne undervejs bl.a. vha. opgaver, som løses i mindre grupper. Jeg viser videoer af keglesnegle, tager smukke sneglehuse med samt et mikroskop, så vi sammen kan se på et af sneglenes våben.