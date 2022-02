Skab succes gennem strategiarbejde

Hvordan får organisationer succes med strategiarbejde? På baggrund af en national undersøgelse af strategiarbejde i danske organisationer med over 2000 besvarelser fra både topledere, mellemledere og medarbejdere zoomer Strategic Management Lab, Aalborg University Business School ind på potentialer og udfordringer i strategiarbejde.

Oplægget vil fokusere på, hvordan organisationer kan arbejde med både strategiudvikling og -implementering samt de udfordringer, der kan opstå undervejs.

For hvad skal der til, for at strategiarbejde skaber succes? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for diskussionen.