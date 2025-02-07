Skal vi finde os i "evighedskemikalier"? Udsigten til bæredygtig nedbrydning af PFAS

Hvilken kemi gemmer sig bag PFAS, og hvad har det med “evigheden” at gøre? Foredraget kommer ind på historien bag PFAS, konsekvenser for mennesker og miljø samt hvordan bakterier måske kan fjerne dem på en bæredygtig måde i fremtiden.

De fleste har hørt om PFAS og betegnelsen “evighedskemikalier”. Men hvorfor kalder vi dem det? Jeg vil give et historisk indblik i PFAS – både som opfindelse, og hvordan man bruger dem. Ordet “evighedskemikalier” er nemlig forbundet med PFAS’ formål: ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser.

Jeg vil gennemgå de nuværende teknologiske muligheder for at fjerne PFAS fra for eksempel vand og jord. I vil blive klogere på den nyeste forskning indenfor mere bæredygtige metoder til at fjerne PFAS fra miljøet for at forhindre at naturen og mennesker bliver udsat for kemikalierne. Med afsæt i egen forskning, giver jeg mit bud på fremtidige løsninger, hvor mikroorganismer bliver brugt til at nedbryde PFAS.

