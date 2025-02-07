Skal vi finde os i "evighedskemikalier"? Udsigten til bæredygtig nedbrydning af PFAS

De fleste har hørt om PFAS og betegnelsen “evighedskemikalier”. Men hvorfor kalder vi dem det? Jeg vil give et historisk indblik i PFAS – både som opfindelse, og hvordan man bruger dem. Ordet “evighedskemikalier” er nemlig forbundet med PFAS’ formål: ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser.

Jeg vil gennemgå de nuværende teknologiske muligheder for at fjerne PFAS fra for eksempel vand og jord. I vil blive klogere på den nyeste forskning indenfor mere bæredygtige metoder til at fjerne PFAS fra miljøet for at forhindre at naturen og mennesker bliver udsat for kemikalierne. Med afsæt i egen forskning, giver jeg mit bud på fremtidige løsninger, hvor mikroorganismer bliver brugt til at nedbryde PFAS.

(Foto: Shutterstock)