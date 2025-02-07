Sådan kan du bruge små klimamodeller til at forstå udviklinger

Sådan kan du bruge små klimamodeller til at forstå udviklinger

Kan man bruge mindre klimamodeller og stadig få væsentlige beregninger, når man skal holde øje med vejrfænomener? Som beregningsmatematiker vil jeg i dette foredrag vise, hvordan det kan lade sig gøre.

Når man skal forudsige fremtidens klimaændringer på sigt, er de data baseret på meget komplicerede klimamodeller. Men man kan faktisk også beregne på mindre klimamodeller. Selvom modellerne ikke kan lave forudsigelser, der er lige så nøjagtige, så kan de stadig reproducere væsentlige egenskaber. Det vil jeg demonstrere i dette foredrag. 

Sammen skal vi studere temperaturen over Arktis, istidernes kommen og gåen, El Niños uforudsigelighed og havstrømmen AMOC. 

I dette foredrag kan du derfor lære, hvordan man kan bruge klimamodellerne fra en almindelig kontor-PC. Klimamodellerne kan derfor bruges til at illustrere den typiske adfærd af fænomener, som har haft eller får betydning for det klima, vi oplever. 

(Foto: Shutterstock)

Kort og godt

Kan bookes i

Midt- og Vestjylland
Nordjylland
Nordsjælland
Bornholm
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Syd- og Sønderjylland
Storkøbenhavn
Sydsjælland, Lolland og Falster

Teknisk udstyr

Deltagerne skal kunne koble op til et online foredrag

Emne

Naturvidenskab

Målgruppe

Unge (inkl. ungdomsuddannelser)
Voksne

Varighed

90 minutter

Forsker

Per Skafte Hansen

Ansættelsessted

DTU Compute

Titel

Lektor emeritus

