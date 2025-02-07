Sådan kan du bruge små klimamodeller til at forstå udviklinger
Kan man bruge mindre klimamodeller og stadig få væsentlige beregninger, når man skal holde øje med vejrfænomener? Som beregningsmatematiker vil jeg i dette foredrag vise, hvordan det kan lade sig gøre.
Når man skal forudsige fremtidens klimaændringer på sigt, er de data baseret på meget komplicerede klimamodeller. Men man kan faktisk også beregne på mindre klimamodeller. Selvom modellerne ikke kan lave forudsigelser, der er lige så nøjagtige, så kan de stadig reproducere væsentlige egenskaber. Det vil jeg demonstrere i dette foredrag.
Sammen skal vi studere temperaturen over Arktis, istidernes kommen og gåen, El Niños uforudsigelighed og havstrømmen AMOC.
I dette foredrag kan du derfor lære, hvordan man kan bruge klimamodellerne fra en almindelig kontor-PC. Klimamodellerne kan derfor bruges til at illustrere den typiske adfærd af fænomener, som har haft eller får betydning for det klima, vi oplever.
