Svær akut hjerneskade - Hvad er det? Hvordan behandles det?

Vores hjerne er på mange måder stærkere end nogen computer, der hidtil er udviklet. Og vi har brug for, at den fungerer, for at vi kan fungere. Hvad sker der, hvis den bliver skadet af en ulykke, en hjerneblødning eller en blodprop? Hvad gør de på intensivafdelingen, hvis man bliver indlagt dér? Og kan man på nogen måde forebygge hjerneskade?

I foredraget vil jeg svare på spørgsmålene og dele mine erfaringer som læge og professor fra mange års arbejde på Rigshospitalets Neurointensivafsnit.

(Foto: Shutterstock)