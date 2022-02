Synkronisering og matematik: hvordan forskning i ildfluer hjælper os med at forstå hjerteceller

"Hvad kan din forskning bruges til?" og "Hvem hjælper du nu helt konkret med det?" er to spørgsmål, jeg får som forsker i matematik. Jeg vil gerne forklare lidt hvordan jeg (og mange andre matematikere) bruger matematik til at finde ud af mange ting om alt det andre sig med tiden uden at bruge computere til at køre simulationer eller se på store mængder af data.

Så kan jeg forklare hvordan man kan studere synkronisering af cellerne i hjertet det sorger for at dit hjerte banker, eller synkronisering af ildfluer som allesammen lyse på sammen tid. Eller hvorfor vi -- med vores matematiske briller på -- har det ret svært med at se forskel mellem en dirigent som sorger for at musici synkroniserer, og et elektronisk pacemaker som sorger for at cellerne i hjertet synkroniserer.