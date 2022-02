Tak for lort: Hvordan vi studerer antibiotikaresistens fra dit WC med supercomputere

Bakterielle infektioner der ikke længere kan behandles effektivt med antibiotika, er et stort problem nu, men vil blive meget værre. Der er faktisk udsigt til det om 3 årtier vil være dyrere og slå flere ihjel end kræft.



Selvom bakterier ikke har brug for sex for at få afkom, så har de faktisk masser af sex. Også med andre bakterie-arter. Når de har sex, overfører de stykker af arvemateriale til hinanden. Disse stykker DNA indeholder gener der kan give modtageren nye evner, hvilket desværre inkluderer resistens overfor lægens antibiotika.



Jeg vil fortælle om hvordan vi på DTU bruger moderne DNA-teknikker og supercomputere til at studere prævalens, udbredelse og diversitet af resistens-givende DNA i dyrelort, miljøet og i dig… ved at undersøge hvad du skyller ud i toilettet!