Transformativ Ledelse - hvad siger den mest undersøgte ledelsesteori om ledelse i praksis?

"Transformational Leadership" (Bass & Avolio) er verdens mest studerede ledelsesteori, og den bliver ofte brugt som en “opskrift”, hvor det transformative er lig med det gode. I foredraget får du et kort, skarpt overblik over teoriens 7 ledelsesadfærd: fra integritet, vision og nytænkning til belønning, kontrol og (i værste fald) fravær af ledelse.



Vi oversætter begreberne til genkendelige situationer fra arbejdslivet: feedback, prioriteringer, forandringer, performance og trivsel. Undervejs får du små refleksionsspørgsmål, så du kan spotte dine egne mønstre og blive mere bevidst om dine handlinger.

Du går hjem med et enkelt “kort” over ledelse, som kan bruges i hverdagen: til 1:1’s, teammøder, MUS og når alt brænder på.

Foto: Shutterstock