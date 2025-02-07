Transformativ Ledelse - hvad siger den mest undersøgte ledelsesteori om ledelse i praksis?
"Transformational Leadership" (Bass & Avolio) er verdens mest studerede ledelsesteori, og den bliver ofte brugt som en “opskrift”, hvor det transformative er lig med det gode. I foredraget får du et kort, skarpt overblik over teoriens 7 ledelsesadfærd: fra integritet, vision og nytænkning til belønning, kontrol og (i værste fald) fravær af ledelse.
Vi oversætter begreberne til genkendelige situationer fra arbejdslivet: feedback, prioriteringer, forandringer, performance og trivsel. Undervejs får du små refleksionsspørgsmål, så du kan spotte dine egne mønstre og blive mere bevidst om dine handlinger.
Du går hjem med et enkelt “kort” over ledelse, som kan bruges i hverdagen: til 1:1’s, teammøder, MUS og når alt brænder på.
Teknisk udstyrSkærm eller projektor
TransportudgifterHvis oplægget skal afholdes væk fra Storkøbenhavn, så ønsker jeg transport dækket til og fra København K.
Emne
Målgruppe
Varighed45-60 minutter, men kan tilpasses og kan udføres på engelsk
ForskerMaria Krysfeldt Rasmussen
AnsættelsesstedCBS & Hird Consulting
TitelPhd., Ekstern Lektor på CBS & Partner i Hird Consulting
