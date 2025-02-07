Transformativ Ledelse - hvad siger den mest undersøgte ledelsesteori om ledelse i praksis?

Transformativ Ledelse - hvad siger den mest undersøgte ledelsesteori om ledelse i praksis?

Hvad kan du lære af verdens mest studerede ledelsesteori? Vi gennemgår "Transformational Leaderships" 7 kategorier og oversætter dem til hverdagens arbejdsliv, så du kan bruge dem som et praktisk refleksionsværktøj som leder og medarbejder.

"Transformational Leadership" (Bass & Avolio) er verdens mest studerede ledelsesteori, og den bliver ofte brugt som en “opskrift”, hvor det transformative er lig med det gode. I foredraget får du et kort, skarpt overblik over teoriens 7 ledelsesadfærd: fra integritet, vision og nytænkning til belønning, kontrol og (i værste fald) fravær af ledelse.

Vi oversætter begreberne til genkendelige situationer fra arbejdslivet: feedback, prioriteringer, forandringer, performance og trivsel. Undervejs får du små refleksionsspørgsmål, så du kan spotte dine egne mønstre og blive mere bevidst om dine handlinger. 

Du går hjem med et enkelt “kort” over ledelse, som kan bruges i hverdagen: til 1:1’s, teammøder, MUS og når alt brænder på.

Foto: Shutterstock

Kort og godt

Kan bookes i

Midt- og Vestjylland
Nordjylland
Nordsjælland
Bornholm
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Syd- og Sønderjylland
Storkøbenhavn
Sydsjælland, Lolland og Falster

Teknisk udstyr

Skærm eller projektor

Transportudgifter

Hvis oplægget skal afholdes væk fra Storkøbenhavn, så ønsker jeg transport dækket til og fra København K.

Emne

Teknologi og Innovation
Krop og Sundhed
Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Unge (inkl. ungdomsuddannelser)

Varighed

45-60 minutter, men kan tilpasses og kan udføres på engelsk

Forsker

Maria Krysfeldt Rasmussen

Ansættelsessted

CBS & Hird Consulting

Titel

Phd., Ekstern Lektor på CBS & Partner i Hird Consulting

