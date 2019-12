Guderup Bylaugs vision er at medvirke til, at Guderup og omegn fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. Vi ønsker en by, som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fem områder:

Byudvikling

Foreningsliv

Fritidsliv

Erhverv

Turisme.

Guderup Bylaug er en upolitisk forening, der baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger, institutioner og virksomheder. Ligeledes medvirker Bylauget ved deltagelse i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.