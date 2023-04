Akademiet for Talentfulde Unge | Syd

Talentudviklingsforløbet er 2-årigt og består af et tværfagligt program med 17 seminarer, en Summer Camp og et stort katalog af valgfriaktiviteter. Undervisningen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem ATU, de videregående akademiske uddannelser samt førende regionale og nationale virksomheder. Talentforløbet er kendetegnet ved akademisk udfordring, fordybelse og bredde.



ATU | Syd dækker Region Syddanmark og har et årligt deltagertal på ca. 350 af Syddanmarks dygtigst gymnasielever, som udgør et tværfagligt mix af studieretninger, interesser og årgange.